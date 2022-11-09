【国会】宏茂桥讨薪事件 主承包商拖欠268名客工薪水

（早报讯）人力部跟进10月21日宏茂桥客工讨薪事件之后发现，主承包商上海忠记公司一共拖欠268名客工的工资。不过截至10月30日，上海忠记已经向这些员工发放了部分欠薪。人力部正与对方合作，制定剩余欠薪的支付时间表。

至于参与讨薪的10名客工，其中五人被正大公司拖欠薪水，但他们已经全数讨回欠薪。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期三（11月9日）在国会答复议员黄国光（义顺集选区）的追加提问时，透露以上消息。

他也说，建筑业目前面对一些挑战，可能会导致薪金的发放延迟，当局会尽可能在雇主与雇员之间进行调解。

至于讨薪事件造成公共秩序问题，扎吉哈说警方会调查此事，他不愿对此多加评论。

扎吉哈也指出，客工向劳资政纠纷调解联盟提出的索薪申请近年来显著减少，从2019年的每个月平均410起下降至2022年的160起。

他强调，及时向所有雇员发薪是重要的，并表示人力部会继续努力及早阻止拖欠薪资的行为，和协助所有雇员追讨欠薪，无论他们是本地人还是客工。

扎吉哈也说，为了帮助客工熟悉在本地的工作环境，当局要求客工在抵境两周之内参加以对方母语举办的“适应本地生活课程”（Settling-In-Programme），了解他们的就业权利和寻求帮助的渠道。

人力部也会通过多种方式让客工了解求助的方式，他们也可以向派驻在客工宿舍的前线保障支援小组或“保障、关怀与接触小组之友”求助，或拨打外籍劳工中心等非政府组织的热线电话。