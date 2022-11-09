滨海湾花园拟建新桥 衔接滨海东与滨海南花园

（早报讯）滨海湾花园拟议建造一座新桥，将滨海东与滨海南花园衔接在一起，以方便公众日后往来这两座花园，包括前往滨海东花园兴建中的建国先贤纪念园。

滨海东花园与滨海南花园之间隔了一个滨海蓄水池，目前访客要前往滨海东花园，得绕道滨海堤坝。

国家发展部长李智陞星期三（11月9日）在滨海湾花园建成10周年的庆祝活动上透露，当局正探讨兴建一座新桥来衔接滨海东与滨海南花园。他说，建桥的计划是滨海东花园发展项目的一部分，滨海湾花园目前还在研究这项工程的可行性。

为实现净零排放的愿景，滨海湾花园明年也会推出减少碳排放的路线图，并探讨在园内建设第二座可再生能源厂的可行性，这座可再生能源厂日后可能开放给访客参观。

滨海湾花园也会陆续在现有的建筑安装更多太阳能板，到时这些太阳能板所产生的能源，足以提供约2300个四房式组屋单位一年的耗电量。

ComLink低收入家庭可免费游花穹一年

此外，李智陞也宣布，滨海湾花园将同社会及家庭发展部合作，为受惠于社区联系站（ComLink）计划的低收入家庭，免费提供“花园之友”会员证，让他们在一年内可无限次免费参观花穹。住在牛车水和红山一带的低收入家庭会率先从明年1月起收到会员证。

从12月起，本地居民每个周末也能在滨海湾花园免费参加以大自然与可持续发展为主题的导览活动。访客可在一小时的导览中，了解关于城市湿地和碳与气候等课题。

为纪念滨海湾花园设立10周年，哈莉玛总统、副总理兼财政部长黄循财、李智陞，以及前任国家发展部长许文远和马宝山也在花园栽种雨树和黄金雨树。