【国会】金管局一年五次收紧货币政策 今明年核心通胀料降1.5个百分点

文 /
吕爱丽

发布 / 2022年11月9日 3:49 PM

更新 / 2022年11月9日 3:58 PM

陈圣辉说，货币政策须要时间来发挥效应，以抑制通胀。“由外部和国内各种因素引起的价格压力，也须要时间才能更明显地缓解。”（李冠卫摄）
陈圣辉说，货币政策须要时间来发挥效应，以抑制通胀。“由外部和国内各种因素引起的价格压力，也须要时间才能更明显地缓解。”（李冠卫摄）

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（早报讯）新加坡金融管理局自去年10月以来一连五次收紧货币政策，估计可使我国今年和明年的核心通货膨胀率，每年平均降低1.5个百分点。

金管局将视情况调整政策，以确保中期价格稳定，同时也会考虑到全球经济放缓和不确定性给我国经济增长带来的风险。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期三（11月9日）在国会上针对议员叶汉荣（杨厝港区）询问，金管局会否考虑再次收紧货币政策，以及政府是否考虑采取更针对的措施来控制食品和住宿价格时，如此回应。

陈圣辉说，货币政策须要时间来发挥效应，以抑制通胀。“由外部和国内各种因素引起的价格压力，也须要时间才能更明显地缓解。”

金管局估计，核心通胀将在今年接下来的时间和2023年上半年保持在高位，然后在下半年更明显放缓。

叶汉荣接着询问，在金管局收紧货币政策的同时，政府如何确保不影响就业市场。

陈圣辉说，雇员和雇主都一样受通胀影响。劳资政三方须一同合作推动我国经济转型，提高生产力，并协助雇员提升技能。

此外，陈圣辉指出，经济发展局（EDB）在充满挑战的大环境中，仍持续吸引到投资。这些投资具有更高增值，也是来自更创新的行业，能为新加坡创造更多高薪职位以及带动薪资增长。

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