未经批准砍伐克兰芝林地 裕廊集团两高管判罚3万元

（早报讯）克兰芝林地未经批准遭砍伐案，裕廊集团两名高管未获国家公园局同意就指使承包商砍伐362棵树，各被判罚款3万元。

裕廊集团前副署长庄佩芷（46岁）和高级项目经理梁洁能（44岁）早前出庭认罪。法官星期三（11月9日）下判，两人闻判后说会在同天缴付罚款。

庄佩芷承认三项抵触公园与树木法令的控状，梁洁能则承认同样三项控状，以及一项抵触野生动物法令的罪状，指他向公园局提供假消息。

主控官之前在庭上说，庄佩芷应被处以2万8000元罚款，梁洁能应面对的罚款则是3万4000元。法官发表判决时说两人的罪责相等，应各被判3万元罚款。

法官认为，身为项目经理，梁洁能更频繁参与每日的工作流程，他也有多一项向当局提供假消息的罪状，但庄佩芷是梁洁能的上司，理应承担更多责任。

《联合早报》之前报道，克兰芝的这块林地于2019年被政府规划用来建设农业食品创新园。2020年8月工程进行时，公园局指定必须先落实保护环境和野生动物的措施，才能继续砍伐工作。

然而，工程当年已因冠病疫情拖延四个月，庄佩芷和梁洁能担心新措施将导致工程再度拖延，提议同步采取保护措施以及进行砍伐工程。工程顾问公司CPG咨询（CPG Consultants）董事陈诗志（64岁）及副主席刘荣添（63岁）同意计划，四人于是指使承包商华中环球砍伐树木。

控方指公园局最终会批准砍伐树木，所以此案造成的损害不是树被砍，而是砍伐之前未做好保护野生动物的措施，可能会影响生态环境。（人名译音）