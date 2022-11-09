本地股市星期三走高0.63%

（早报讯）由于市场预料美国在中期选举后将出现的政治分裂可能有利于股市，带动华尔街股市连日上扬，本地股市也跟着走高。

新加坡海峡时报指数星期三（11月9日）起19.67点或0.63%，闭市报3165.50点。

全场成交量16亿1000万股，总额11亿元。整体上升股323只，下跌股213只。

海指成分股升多跌少，26只上扬，两只下跌，两只持平。

吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和泰国酿酒（Thai Beverage）领涨，前者起3.53%，报1.76元，后者起2.54%至0.605元。

领跌的是香港置地（Hongkong Land）和怡和控股（JMH），前者跌1.20%至4.13美元，后者跌0.17%至47.52美元。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时说，本地股市在美国隔夜股市带动下上扬，“预期的共和党浪潮未能实现可能导致指数走高”。瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说：“从投资者的角度来看，共和党在两院的胜利对股市来说是一个好结果。即使是出现我们很可能会看到的分裂政府，也比民主党获胜更有利于股市。”