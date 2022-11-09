医院疗养院探访限制 再延长两周至11月23日

（早报讯）为缓解医院和疗养院等住院护理设施的压力，并保护易受感染的患者和住院者，卫生部将把探访限制延长两周，直到11月23日。

卫生部星期三（11月9日）发文告说，虽然本土冠病病例过去数周有所减少，但仍有不少冠病患者住院。公共急症医院、社区医院和私人医院继续面对压力。

比起过去数月，疗养院就地照顾的确诊住院者也增加了。有鉴于此，医院和疗养院将把10月14日生效的探访限制，延长至11月23日。这项限制原定11月10日到期。

医院患者最多允许两名指定访客，每次只能有一人在床边陪伴，探访时长限制在30分钟。垂危患者能有不超过五名指定访客，每次最多两人在床边陪伴。

至于特殊情况如垂危病患、儿科病患、产后妇女或需要额外照料的病患，医院可酌情允许访客逗留超过30分钟。不过，访客不应在病房内饮食、坐在病床上，或使用患者的专用厕所。

疗养院住院者只能有最多四名指定访客，每次只能有一人探访，时限同样是30分钟。访客应提前与院方安排探访，并严格遵守院内的安全管理措施。若院内出现确诊病患，也可能暂停探访。

卫生部鼓励访客在探访当天进行抗原快速检测，并确保身体情况良好。他们也应全程戴上具备过滤功能的口罩，例如手术口罩以及有双层布料的可重复使用口罩。若患者和住院者未接种冠病疫苗或易受感染，院方也可实施更严格的探访限制或检测要求。