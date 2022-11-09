【市镇会官司】林瑞莲等：欣慰上诉庭裁定三人“出于善意”

（早报讯）工人党主席林瑞莲、秘书长毕丹星以及前党魁刘程强在专为市镇理事会诉讼案而设的博客上发表声明，对最高法院上诉庭裁定工人党议员在为市镇会委任新管理代理公司FMSS一事上“出于善意”表示欣慰。

他们星期三（11月9日）下午在以个人名义发表的声明中称，上诉庭考虑到工人党2011年赢得阿裕尼集选区议席之后设立市镇会所面临的情况，认为在没有公开招标下就委任管理代理公司的决定并未违背谨慎责任，也没有理由认为他们未秉持诚信。

不过，上诉庭的裁决书也指工人党议员在监管市镇会付款方面出现严重疏失，以及林瑞莲向第三方承包商授予合同时也违反“善巧与谨慎的责任”。

对此，三人在声明中说，这两处违规行为的赔偿额将在后续的庭审中，就市镇会所证明的损失做出裁定。而上诉庭也不确定，阿裕尼—后港市镇会及盛港市镇会是否有提供足够证据，确立违规行为导致不当付款。

三人说：“我们仍在与律师一起研究今早发布的上诉庭判决，并就下一步行动征询意见。”

名为“In Good Faith”的博客2018年10月设立，作为三人以个人名义发布声明以及汇报官司进展的平台；他们同月也在这个博客上众筹讼费，在三天内筹得超过100万元。

另一方面，人民行动党市镇理事会协调主席林谋泉在脸书贴文发表对上诉结果的看法时说，在颁授2300万元合约给FMSS事宜上，上诉庭明确裁定林瑞莲以及其他工人党议员没有秉持诚信，存在利益冲突的行为还持续了三年。

他强调：“新加坡人相信市镇会将负责任地履行职责，而任何不当行为都将破坏人们对整个系统的信任。不幸的是，这起事件让人们质疑协助、保护和服务居民的流程与机制。”

林谋泉也说，市镇会有责任改正任何失误。他吁请所有市镇会继续检讨工作流程，找出不足之处，以便继续以最好的方式为居民服务。