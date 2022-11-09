非法进口350公斤肉类海鲜 公司及董事各罚1万7500元

（早报讯）从印度尼西亚非法进口超过350公斤的肉类及海鲜，公司及董事各罚1万7500元。

新加坡食品局、移民与关卡局星期三（11月9日）发出联合文告说，执法人员于2021年9月28日在樟宜航空货运中心的空运货物指挥处，发现一批来自印尼、由进口商Matrix Freight Forwarders进口的肉制品未持有效的进口执照，因此移交食品局进行调查。

调查发现，这批超过350公斤的肉类及海鲜产品从印尼非法进口，当局已没收并销毁所有产品。

在新加坡，所有进口食品都必须达到食品局的要求，只能通过持有执照的进口商进口，而且必须进行申报并且获得进口许可证。非法进口的食品来源不明，可能会造成食品安全风险。特别是肉类及海鲜产品，必须符合新加坡食品安全标准，从符合规定的国家进口。

非法进口肉制品罪名一旦成立，违例者将面临不超过5万元罚款、最长两年监禁，或两者兼施。重犯者则面临不超过10万元罚款、最长三年监禁，或两者兼施。

当局在文告中强调，守护新加坡边境是移民与关卡局的重中之重，当局会进行安全检查，以阻止企图非法进口食品的活动，确保新加坡的安全。食品局也会严控进口条规并严格执法，以确保食品安全，并将与边境管控机构密切合作，阻止非法进口活动。