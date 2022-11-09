宏茂桥SERS居民可获赔偿额比预估高7.5%

（早报讯）受选择性整体重建计划影响的宏茂桥组屋居民，实际可获赔偿额平均比原来的预估额高约7.5%。加上建屋发展局早前提供的各类选项，几乎所有屋主都可在不必自掏现款的情况下，买到相似房型或面积的替代组屋。

宏茂桥3道第562座至565座组屋今年4月纳入选择性整体重建计划（SERS），606户人家受影响。建屋发展局星期三（11月9日）上门通知居民他们可获得的实际赔偿额。

建屋局晚间发文告说，实际赔偿额比预估的市价高，主要是考虑了两个因素。其中之一是每个单位的装修程度，以及安装配件和装置的情况。一般上，装修和维修情况良好的单位具有较高市价。

其次，早前的预估额是今年2月准备的，实际赔偿额则是按照SERS宣布时的市价估算，这期间组屋转售市场价格已有变动。

总体上，三房式组屋面积若是68平方米，实际赔偿额介于31万5000元至37万元，面积82平方米的赔偿额介于38万1000元至45万7000元；面积92或93平方米的四房式介于41万元至47万9000元。

宏茂桥SERS的消息宣布后，一些居民对预估赔偿额感到不满，申诉要买到面积与现有单位相近的替代组屋，还须自掏现款填补差额。有者则认为替代组屋位于宏茂桥通道的地点不够好。

建屋局7月宣布，屋主与配偶只要在SERS宣布时年满45岁，可选购50年屋契替代单位，足以让他们居住至95岁。65岁及以上的SERS屋主则可加入屋契回购计划，并购买屋契较短的替代组屋。

建屋局说，有了上述选项，加上实际比预估更高的赔偿额，几乎所有（99%）屋主都可在不必自掏现款的情况下，购买相似房型或面积的替代组屋，而且能够搬进足以让他们住到95岁及以上的新组屋。