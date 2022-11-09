博纳产业净利同比上扬17.8%至1824万元

（早报讯）得益于房屋经纪队伍越来越壮大，博纳产业（Propnex）截至9月底的第三季净利同比上扬17.8%至1824万元，营收增长10.2%至2亿5844万元，每股盈利上扬22.1%至4.75分。

集团首九个月净利同比微跌6.7%至4652万元，营收上扬2.1%至7亿3077万元，每股盈利下滑2.5%至12.05分。

集团星期三（11月9日）闭市后发布业绩指出，截至2022年11月2日，集团的房屋经纪队伍已增长至1万2065个，与年初的1万零796个相比，增长了11.8%。

博纳产业执行主席兼总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）表示，在过去九个月里，市场始终保持韧性，私宅和组屋转售价格在2022年第三季又增长四分之。

“最近，政府在利率上升的情况下对降温措施做出进一步的调整，防止购屋者过度置产。在我们看来，这些都是必要且及时的，但效果尚未在市场上看到。”

他指出，在过去三个季度，集团面临各种宏观经济不利因素，例如全球地缘政治紧张局势、通胀和利率上升，以及本地新推出的降温措施。

尽管年初推出的项目较少，但集团从销售队伍的增加中获得了良好增长。集团第三季在租赁、私宅转售和组屋转售领域的表现与去年同期相比更加强劲和稳定。集团今年接下来将致力于维持势头。

集团表示，强劲的组屋转售市场和利率上升导致价格上涨压力，促使新加坡政府推出了几项针组屋领域的措施，这些措施于2022年9月30日开始实施。由于新措施将影响组屋买家的贷款额度，并可能延迟现金充裕、打算从私宅搬到组屋的屋主进入组屋转售市场的时间，因此接下来可能导致组屋房价的上扬得到控制。

不过，最新降温措施的影响尚未完全反映在2022年第三季度的房地产活动中。

博纳产业星期三起0.73%，收报1.38元。