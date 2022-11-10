李显龙总理赴金边出席亚细安峰会

（早报讯）李显龙总理星期四（11月10日）起率我国代表团赴柬埔寨首都金边，出席第40和41届亚细安峰会和系列峰会，直到星期天（13日）。

这是冠病疫情暴发以来首个实体亚细安峰会。陪同总理出访的有外交部长维文医生和外交部官员。副总理兼财政部长黄循财在这期间出任代总理。

亚细安轮值主席国柬埔寨定下的主题是“亚细安：共同应对挑战（ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together）”。根据总理公署文告，亚细安领导人将根据主题，在展望疫后复苏的同时，讨论亚细安能如何继续秉持集体协作的精神，推动本区域和平、繁荣与稳定。

亚细安今年纪念成立55周年之际，亚细安领导人也将回顾这个区域组织取得的成就，为加强合作和强化亚细安中心地位规划前进方向，同时有效应对区域和全球挑战。峰会期间，亚细安领导人将就区域和国际局势交换看法，包括日益恶化的缅甸局势。

亚细安外长10月27日召开特别会议，对缅甸境内暴力冲突不断升级和五点共识未有进展表示失望，并同意应该定下落实五点共识的具体时间表。维文11月7日书面答复国会询问时也说，亚细安领导人会在亚细安峰会上评估五点共识的落实进展，将不得不作出一些艰难的决定，来引导亚细安的下一步行动。

峰会期间，亚细安领导人也将与其他对话伙伴国领导人召开第25届亚细安加三峰会、第15届东亚峰会，以及分别同澳大利亚、加拿大、中国、印度、日本、韩国和美国举行峰会。

美国总统拜登已确定出席亚细安—美国峰会和东亚峰会。这是他上任以来二度出席亚细安实体会议，上一次是今年5月在华盛顿召开的亚细安—美国特别峰会。亚细安和美国当时宣布于今年底把关系提升为全面战略伙伴关系。

亚细安和印度也寻求把关系升级为全面战略伙伴关系。如果一切顺利，亚细安全面战略伙伴将增至四个，包括现有伙伴澳洲和中国。

李克强料在会上与拜登碰面

中国国务院总理李克强已抵达金边，预料将在星期天的东亚峰会上与拜登碰面。在中美博弈加剧的背景下，两国高层领导人亲自出席亚细安系列峰会，显示两国对东南亚的重视。

亚细安峰会和系列峰会为今年11月在亚洲举行的三个重要峰会打响头炮，中美高层领导人下来也将出席在印尼峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会，以及在泰国曼谷举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会。其中，拜登和中国国家主席习近平会否在G20峰会面对面会晤，更是备受瞩目。