（早报讯）美国股市在美国中期选举结果可能不如预期，以及加密货币大跌的影响下大幅收跌。

市场较早前预期美国共和党可能在中期选举中夺得众议院或参议院的掌控权，但随着各地选举结果出炉，共和党的表现似乎不如预期。

另外，多个加密货币持续下滑，以及在星期四（11月10日）公布的10月份消费者价格指数可能不佳，都引发市场负面情绪。

道琼斯指数下滑1.95%，报32513.94点；纳斯达克指数跌2.48%，报10353.17点；标普500指数滑落2.08%，报3748.57点。

新加坡海峡时报指数星期三（9日）起19.67点或0.63%，闭市报3165.50点。

星期四可关注的股票：

1.星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）2022财年下半年的可派发收入维持在1亿3960万元，全年同比增长4.3%至2亿8175万元。信托将派发每单位3.77分的半年派息。

信托公布截至今年9月底的2022财年下半年和全年业绩显示，经调整的净房地产收入为1亿6210万元，同比下跌10.6%，全年则滑落3.7%。

2.澳洲集团（AusGroup）在开市前发表文告说，正与数家公司进行脱售集团部分资产或业务的磋商。为了避免市场上出现不实传言，导致股价交易出现异常，因此主动要求从即日起停牌。

3.星和（StarHub）截至9月底的第三季净利同比下跌32％至2740万元。

星和星期三发布的本财年第三季业绩显示，第三季总营收增加14.2％至5亿9080万元。其中，移动、宽带网、娱乐和企业业务的服务营收更高，带动服务营收增长15.5％至4亿8290万元。

4.新翔集团（SATS）集团截至9月底第二季净亏990万元，环比大幅从第一季的净亏2250万元改善56％。去年第二季，它的净利达680万元。

集团第二季营收同比扬升46％至4亿2900万元，因航空业复苏和香港AAT转为集团的子公司，促使食品方案业务和机场服务业务的收入，分别同比增加32.8％和63.2％，达到2亿1640万元和2亿1260万元。