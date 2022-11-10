本地股市星期四早盘起0.34%

（早报讯）美国隔夜股下滑在亚洲主要股市引发负面情绪，本地股市却逆势上扬。海峡时报指数星期四（11月10日）早盘起10.67点或0.34%，报3176.15点。

亚洲股市普遍下滑，香港恒生指数和上证指数分别下滑1.86%和0.53%，报16053.71点和3032.12点；日经指数和韩国KOSPI分别下跌1.04%和0.67 %，报27430.08点和2407.58点。

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说，中国10月的消费者价格指数从9月份的2.8%跌至2.1%，低于市场预期的2.4%。10月份的生产者价格也下滑。

“中国通胀情况缓解，有助于减轻全球通胀情况，但这也显示中国经济正在放缓，而且会影响全球经济。”

她还说，接下来投资者会密切留意星期四公布的美国最新消费价格指数，因为这将反映美元的未来走势。

本地股市在新电信（Singtel）良好业绩的助攻之下，连续四个交易日保持涨势。

早盘全场交易量为8亿3889万股，总交易额为6亿1622万元。上升股214只，下跌股197只。

领涨的海指成分股包括牛奶国际控股（Dairy Farm International）和新电信，分别上升4.96%和3.14%，报2.54元和2.63元。

下跌的有新翔集团（SATS）和城市发展（CDL），分别滑落6.25%和1.28%，报2.55元和7.71元。

在个股消息方面，皇胜酿酒厂（Emperador Inc.）今年首九个月净利为72亿菲律宾比索（1亿7300万新元），同比下跌1.4%。

净利减少是因为投入成本、物流成本、广告与促销开支增加，以及堂食（on-trade）活动上升，影响白兰地酒业务的利润。

营收则上升11%至426亿比索。集团的威士忌酒和白兰地酒收入分别增长16%和8%，是推动集团营收上涨的最大原因。

克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）2022财年第三季可派发收入同比下跌0.4%至2418万欧元（3398万新元）。

净房地产收入则同比上涨4.1%至3451万欧元。

房地产组合的租用率达到95.7%新高，截至今年9月底的租金调升率为6.8%。