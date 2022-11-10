接陆交局严厉警告 德士叔感无辜：马上有客载没机会检查

（早报讯）被指没检查乘客是否在车上落下物品，德士司机因而接获当局严厉警告，他称当接获公司来电询问时，立刻进行了检查，但车内没发现钱包，感觉自己在“吃死猫”。

《新明日报》星期三（11月9日）报道，脸书日前的一封信函引起关注，指陆交局向一名德士司机发出严厉警告，并驳回他的上诉。

据信函内容，德士司机在今年7月9日下午1时26分，因没检查乘客是否在德士里落下物品，违反了公路交通条例（公共服务车辆）（执业执照和司机、列车长、三轮车司机和乘客）第39（1）条例。

《新明日报》辗转联系到这名王姓德士司机（59岁），他指当时从梧槽德士站载了三名男女乘客到兀兰关卡，三人在关卡德士站下车时，立刻有另一名男性乘客上了他的车。

他过后载这名乘客到三巴旺民众联络所，就接听到公司来电，询问他有没有在德士里看到乘客遗留下的钱包。

“我把车停在路边，进行检查，但是车内找不到钱包。”

他指公司告诉他，遗失钱包的乘客，是他载到兀兰关卡的其中一名男子。那趟车程的乘客是一女两男。

忧再接投诉 饭碗将不保

这是王先生首次接获当局的严厉警告，他担心如再接获投诉，饭碗不保。

他说，开了10多年德士，首次收到严厉警告，担心留下不好记录，日后如再被乘客投诉，会丢饭碗。

他也跟公司汇报此事，但公司指爱莫能助，无法为他向当局上诉。