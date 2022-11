(早报讯)去年因冠病疫情停办一年的新加坡体育奖星期四(11月10日)在滨海湾金沙酒店举行,羽毛球好手骆建佑和乒乓球退役女将于梦雨分别获选年度最佳男女运动员。

骆建佑在2021年韦尔瓦世界羽毛球锦标赛表现出色,一路战胜强敌打进决赛并摘下冠军,成为我国史上首位赢得此殊荣的运动员。不仅如此,他在世界羽联巡回赛也有卓越表现,在超级500赛级别的海洛公开赛(2021年)夺冠,在超级1000赛级别的印尼公开赛(2021年)也闯入决赛。

现年25岁的骆建佑凭借稳定表现,目前排名世界第三位,这也缔造了新加坡男单历史。

这是自2012年之后再有羽毛球选手荣膺年度最佳运动员,上一位是10年前获得最佳女运动员的伏明天,最后一位男子羽毛球选手获得该奖项是2005年的罗纳德。

最佳女运动员则归已退役的乒乓球女将于梦雨,她去年带伤征战东京奥运乒乓球女单项目,展现为国家荣誉拼搏的精神,力克强敌闯入半决赛。虽然止步四强,也无缘在铜牌战胜出,不过她那股比奖牌更耀眼的斗志比夺牌更有意义。

上一届因疫情缘故没有颁奖礼,2020年获得最佳男女运动员分别是台球世界冠军吉尔克里斯特和保龄球女将陈诗桦(Cherie)。

新加坡体育奖得奖名单

最佳男运动员:骆建佑(羽毛球)

最佳女运动员:于梦雨(乒乓球)

最佳男少年运动员:墨士廉(帆船)

最佳女少年运动员:舒麟茜(乒乓球)

最佳教练:杰森(保龄球)

最佳团队(赛事):保龄球男队(王维雄、谢睿恒、梁哲銘和谢宇昇,迪拜保龄球超级世锦赛)

最激动人心体育新闻:《输:比赛中最好却又最无情的导师》(The best but most unsparing teacher in sport: Losing)(罗希特·布里杰纳,海峡时报)