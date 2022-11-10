黄永宏：世界局势充满挑战和不确定 全面防卫更显重要

（早报讯）1984年开始推行的全面防卫历经时间考验，尤其是在冠病疫情期间和面对充满挑战和不确定的世界局势，全面防卫的概念更显重要。

国防部长黄永宏医生星期四（11月10日）为全面防卫奖常年颁奖礼致辞时说，无论是2003年的沙斯（SARS）疫情、2008年的全球金融危机，还是目前的冠病疫情，全面防卫都是我国应对和克服种种挑战的一个关键。

黄永宏指出，乌克兰的经验也显示，国家的存亡安危取决于人民的全面防卫意识。他说，乌克兰战争的结果虽然还不可预测，但人民的团结，以及愿意用性命去抵御强大外敌的事迹必定会流传百世。

我国在1984年开始推行全面防卫，原有的五大支柱是军事、民事、经济、社会和心理防卫，2019年则增设“数码防卫”（digital defence）第六个支柱。

黄永宏说，全面防卫六个支柱对于捍卫新加坡的和平与稳定是相辅相成的。我国必须确保每个支柱都完好无损，才能在日益动荡的世界中保障生存。

“随着我们进入一个不确定和不可预测的未来，全面防卫的重要性只会提高。全面防卫是锚，当我们遇到困难时，它将帮助新加坡安全停泊。”

今年共有171个企业、机构与个人获全面防卫奖中的最高荣誉——国民服役倡导奖，当中包括72家中小企业、34家大型企业、43家机构，以及22名个人奖得主。