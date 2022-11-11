（早报讯）美国最新通货膨胀情况改善提振股市上涨，三大股指收高，纳斯达克指数大涨7.35%。

在星期四（11月10日）公布的美国10月消费者价格指数环比上涨0.4%，同比上涨7.7%。是今年1月份以来的最低年度增幅。

通胀情况趋缓，投资者预测，美国联邦储备局可能放缓加息速度，这有利于股市回升。

道琼斯指数上涨3.70%，报33715.37点；纳斯达克指数上升7.35%，报11114.15点；标普500指数收涨5.54%，报3956.37点。

新加坡海峡时报指数上涨7.68点或0.24％，闭市报3173.18点。

星期五（11月11日）可关注的股票：

1.吉宝岸外与海事（Keppel O&M）以光租包船的方式出租两台升降式钻油台（jackup rig）给ADES Saudi公司，预计能为吉宝带来1亿5500万元的收入。

这两份合同为期五年，预计从明年上半年开始。

2.砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）2022财年第三季可派发收入同比增长1.2%至2350万元。每单位派息上升0.4%至1.838分。

中国的严格冠病防疫措施影响租金收入，管理协议租金同比下滑2.1%至3080万元。

信托计划在12月28日派息。

3.惠胜置地（Hatten Land）的亏损情况好转，截至9月底的第一季净亏损额为1404万令吉（418万新元），同比减少12.2%。营收为1030万令吉，远超去年同期的168万令吉。

4.中资电动车蔚来（NIO）今年第三季的净亏损扩大至41亿元人民币（约8亿零140万新元）。营收则增加至130亿元人民币，高于去年同期的98亿元人民币。