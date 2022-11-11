司机未检查乘客遗落物品接书面警告 陆交局撤回警告

（早报讯）先前有德士司机被指没检查乘客是否在车上遗落物品，接获陆路交通管理局的书面警告。当局已决定撤回警告信，并澄清至今未有德士司机因为没查看乘客是否留下物品，而被当局惩罚。

陆交局同意接下来与各方检讨这项条例是否仍适宜。

一名德士司机今年7月9日，因没检查乘客是否在德士落下物品，违反了条例，过后收到当局的警告信。根据网上流传的信函，他通过议员陈佩玲提出上诉，但不成功，当局10月26日回复说，无法撤销书面警告。

全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会顾问杨涴淩星期五（11月11日）在脸书贴文说，协会关注这起事件，代德士师傅和出租车司机联系陆交局，要求澄清。陆交局澄清，这是一个长久以来已有的条例，发书面警告的目的是提醒司机遵照这些良好程序。当局从来没有因司机未做到这点而处罚司机，已决定撤销警告。

陆交局接下来也同意与利益相关者，共同检讨这个条例是否适宜。

杨涴淩指出，协会与全国职工总会相信应优先考量司机的安全，他们的工作环境往往无法让他们安全且有效地检查乘客遗落的物品。协会感谢当局撤销警告，将继续同陆交局合作，支持司机。

根据报道，涉及事件的王姓德士司机当时从梧槽德士站载了三名乘客到兀兰关卡。三人在关卡德士站下车时，立刻有另一名男子上车。司机载那名乘客到三巴旺民众联络所后，就接听公司来电，询问他有没有在德士里看到乘客的钱包。他把车停在路边找，但是找不到。他表示这是他第一次接获当局警告，担心留下不好记录，日后若被投诉，会保不住饭碗。