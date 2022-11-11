本地股市星期五早盘起1.53％

（早报讯）本地股市交投情绪积极，投资者预期美国联邦储备局放慢加息步伐推动股市上涨。海峡时报指数星期五（11月11日）早盘上升48.56点或1.53％，报3221.74点。

亚洲各大股市高奏凯歌，香港恒生指数上涨5.48％，报16965.77点；上证指数起1.5％，报3081.85点；日经指数上升2.69％，报28184.43点；韩国KOSPI起2.89％，报2471.66点。

美国10月消费价格指数下滑，导致美元走软。

IG市场策略师叶俊荣说：“美元下跌是亚洲股指的一大喘息机会，因为根据以往数据来看，亚洲股市会在美元下跌时上涨，这也激起了投资者对联储局放缓收紧货币政策步伐并推动全球经济增长的期望。”

星展银行货币策略师黄鲳诚和利率策略师廖裕铭发表报告说，尽管最新消费者价格指数令人感到鼓舞，许多人也认为长期通胀不会持久，但联储局依然认为通胀远高于2％的调控目标。

“联储局正在探讨是否要在下个月调整利率时，把涨幅下调到50个基点，而不是考虑明年会把利率调至最高多少，以及何时会达到最高点。联储局9月预测明年的利率为4.6％，但暗示会在12月进一步上调预测。”

本地股市早盘全场交易量为11亿7000万股，交易额为10亿元。上升股345只，下跌股166只。

领涨的海指成分股包括凯德投资（CapitaLand Investment）和凯德综合商业信托（CICT），分别上涨7.16％和6.84％，报3.59元和2.03元。

下跌的有怡和合发（Jardine C&C）和牛奶国际控股（Dairy Farm International），跌幅分别为3.66％和0.40％，报29.97元和2.49元。

在个股消息方面，华侨银行（OCBC）旗下新加坡银行（Bank of Singapore）在迪拜的分行因为洗黑钱防御措施不足，被迪拜金融服务监管局罚款112万美元（155万新元）。

迪拜金融服务监管局（Dubai Financial Services Authority）发表文告指该行在多方面出现疏漏，包括反洗黑钱商业风险评估、客户风险评估、确认客户财富和资金来源。

罚款原本是200万美元，但银行承诺会改进，所以罚款下调至112万美元。

日前收到收购献议的亚洲医疗保健专家（Asian Healthcare Specialists）发表文告说，收购者Labrador Park已取得90.63％的股权，由于公众持股比率（free float）仅有9.37％，低于凯利板规定的最少10％，这项收购献议将转为无条件收购。

胜捷企业（Centurion）旗下的胜捷美国学生房舍基金宣布终止出售所持有的美国房地产组合，原因是目前市场情况和利率环境不明朗。

另一方面，基金获得单位持有人批准把基金期限从今年11月20日延长两年到2024年11月19日。