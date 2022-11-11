涉庭上大喊“袋鼠法庭”并侮辱法官 妇女被控

（早报讯）在一场“无罩”洋汉审讯中大喊“袋鼠法庭”的妇女，星期五（11月11日）早上在拘留所通过视讯被控上法庭。

据早前报道，搭地铁时拒戴口罩的葛林·本杰明（Glynn Benjamin）不承认罪行，案件进入审讯。审讯进行时，观众席传来掌声，当时一名纤瘦的女子起立鼓掌。

这名女子是52岁的李慧茵（音译），她在庭上被要求戴好口罩时还暴怒，大动作地转身导致口罩断掉脱落。

根据警方文告，去年8月18日，当法官要求李慧茵离席处理口罩时，她拒绝配合，并数次大喊“袋鼠法庭”（kangaroo court，意指徒具形式、不合法律规章及正常规范的法庭），称“我不尊重这法官”。

李慧茵被控一项抵触防止骚扰法令以及一项杂项（公共秩序和滋扰）法令的罪行。

主控官：被告拒捕还朝警员吐口水

主控官指出，除了这两项罪行，警方目前也针对她没有按照指示出庭以及对警员动粗的行为进行调查。主控官在庭上透露，当警方上门逮捕被告时，被告拒捕还朝警员吐口水。

提到是否批准让被告保释时，主控官指出被告患有精神疾病。

法官说，根据被告去年8月21日的精神评估，她的精神分裂症没有复发，情况稳定，最终批准她以1万元保释。

案展12月14日进行审前会议。