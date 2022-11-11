红山景巴刹与熟食中心重开 多数摊位维持售价

（早报讯）红山景第115座巴刹与熟食中心经过近两个月的装修后，星期五（11月11日）重新营业。大部分熟食摊位维持售价，绝大多数受访摊主指出，短期内不计划调整售价。

红山景第115座巴刹与熟食中心共有84个熟食摊位，以及98个湿巴刹摊位与杂货摊位，今年9月12日展开近两个月的翻新工程。

在这座巴刹售卖鱼汤的“文欣鱼汤卤味”价格20多年来从未调整，一碗巴当鱼汤卖3元，红斑鱼汤也只卖5元。摊位从早上10时30分左右排队人龙不绝。

做这行超过30年的摊主曾庆荣（62岁）受访时说：“过去两年成本大增，红斑鱼的进口价每公斤起了4元，但这里的顾客都以年长者居多，所以我一直没有起价，也没这个打算。”

“阿平老火汤”今年2月份将食品价格平均上调5角钱，一碗西洋菜排骨汤现在卖4元5角。摊主朱彩平（50岁）说：“我现在没有计划再调整售价，否者顾客不会买单。但如果其他老火汤的价格上调，我也会跟着涨价。”

李凯文（55岁，自顾人士）早上10时许便与两名朋友特地前来吃鱼汤，他说：“我10多年来每个星期都会来这里吃两次鱼汤，已经两个月没吃了，所以今天特地加大分量，买了10元的红斑鱼汤。”

这座巴刹去年6月因被列为冠病感染群而关闭两周。丹戎巴葛市镇理事会回复《联合早报》询问时透露，除了更换桌面、风扇和排气系统等，为了提高环境卫生，巴刹与熟食中心的每个洗手盆上也装置了皂液器。