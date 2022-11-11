两帮客工芽笼混战 四男子被捕

（早报讯）自防疫措施放宽，不少客工周末聚集在芽笼小巷席地饮酒，上个星期天（11月6日）两帮客工起口角，并引发肢体冲突，四名男子被捕。

这起打架事故发生在上个星期天傍晚6时18分，地点在芽笼8巷。

《新明日报》记者星期四（10日）晚上到场观察，住在附近的客工曼穆（31岁）透露，当时他听到远处传来吵架声，相信有事情发生；附近手机店老板陈先生（63岁）则指出，当他看见两帮客工互相追打后，立刻报警。

“他们共打了两轮，相信他们之后听到警察赶来，便作鸟兽散。”

据了解，当警方抵达后，便到附近找寻涉事者，并在当天展开逮捕。

根据陈先生提供的视频显示，这两帮人马约10人左右，起初是两人发生口角，其中一人朝对方挥拳，旁人试图将两人拉开，被打的男子发难，大力推开对方，两方人开始失控，包括有旁人拳打与脚踢另一名男子。

他说，其实疫情前每逢周末都有许多客工聚集在店屋小巷喝酒，直到深夜。两年前，冠病阻断措施期间他们销声匿迹，如今又卷土重来。

“他们在这里喝酒闹事，大家已见怪不怪，上个星期天的情况却有些失控。”

附近酒店职员苏峇士（29岁）说：“酒店的顾客看见酒店外有人打架后，都不敢外出，躲在酒店内。”

警方受询时，证实接获打架事件的投报，四名年龄介于29岁至41岁的男子因行为失检（disorderly behaviour）被捕。调查仍在进行中。