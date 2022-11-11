送餐员被鸣笛竟暴怒砸德士 法官斥责流氓行为

（早报讯）不满德士司机超车时鸣笛示意，送餐员拿头盔怒砸德士，后挡风镜被砸碎，导致车上乘客和一岁半婴儿经历“四分钟的恐惧”，法官斥责送餐员行为骇人，判他坐牢六周及罚款2000元。

这起事件发生在去年10月11日傍晚6时零5分左右，地点是蔡厝港吉丰弄（Keat Hong Close）第804B座组屋楼下。

被告陈庆伟（译音，31岁）承认两项恶作剧及辱骂他人的罪名，其余两项罪名交由法官考虑。

根据案情，被告案发时是一名送餐员。当时，他开着电单车在组屋楼下的路上缓慢蛇行，后方的德士超车时鸣笛示意，结果却惹来被告不满，对着德士破口大骂，尾随德士不肯罢休。

一段路后，德士司机转进一条死路想要倒退离开，他检查后方确认没有其他车时开始倒退，怎料被告不知何时出现，德士撞上了对方的电单车。

被告暴怒，将电单车移到一旁后，绕着德士用手拍打窗口及企图拉开车门，边爆粗口边吵着要德士司机下车。

被告接着掰断了德士后挡风镜的雨刷，然后扔在后挡风镜上将玻璃砸碎。然后，他拿起头盔往德士车门和车窗不断使劲砸。警员到场之前被告已经扬长而去，警方隔天将他逮捕。

法官下判时斥责道，指德士上除了德士司机也有乘客及幼童，被告仅为了发泄情绪，害他们经历了长达四分钟的恐惧，认为这种骇人的流氓行为不该发生在我国公路上。

法官指被告砸碎了挡风镜玻璃，很有可能对车上的人造成伤害，被告应该庆幸无人受伤。

至少六人报案

至少六人报案，居民拍下视频上载网络后疯传。被告赔偿德士近万元损失。

主控官指出，被告的行为造成了不小的骚动，至少六人报案，而且有居民将视频拍下放上网。

视频被放在网上后，网民开始疯传，引起不少人的关注。

主控官指出，被告所造成的损失是9651元。被告不久前做出了全额赔偿。

代表律师求情时说，被告悔不当初，请求法官从轻发落。