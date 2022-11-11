李总理：五点共识若无进展 亚细安峰会和所有部长级会议应只邀缅甸非政治代表出席

（早报讯）李显龙总理说，亚细安应认真考虑采取进一步行动，向缅甸军政府释放明确信号。如果五点共识始终没有取得进展，亚细安峰会和所有部长级会议应只邀缅甸非政治代表出席。

李总理星期五（11月11日）在第41届亚细安峰会上发言时说，自亚细安领导人去年4月与缅甸军方最高领导人敏昂莱达成五点共识以来，已经过了18个月。然而，五点共识的落实没有什么进展。

缅甸境内暴力事件不减反增。两任亚细安轮值主席国及它们的缅甸问题特使已尽最大努力，柬埔寨首相洪森近日也直接致函缅甸，但缅甸军方仍无视亚细安。

李总理说：“我们须要根据《亚细安宪章》，维护亚细安的团结和可信度。”

目前，亚细安峰会和亚细安外长会议，只邀缅甸非政治代表出席。李总理认为，考虑到缅甸局势不断恶化，削弱这一立场会是错误的做法。即使维持这一立场，也无法反映事态的严重程度。

彭博社报道，印度尼西亚总统佐科在同个峰会上提出，不仅是亚细安峰会，缅甸军方代表也应该被禁止出席亚细安其他活动。

李总理支持佐科所说的，认为亚细安应认真考虑采取进一步行动，向缅甸军政府释放明确信号。如果五点共识继续没有进展，亚细安峰会和所有部长级会议应只邀缅甸非政治代表出席。

由于缅甸在这次亚细安峰会上没有政治代表，必须由其他九个亚细安成员国作出决定。

李总理说，亚细安不能因为一个成员国无法履行义务而受到牵制或束缚。“我们要求缅甸军政府对他们与亚细安达成的承诺负责。与此同时，我们准备好，在促成符合缅甸人民利益的和平解决方案方面，扮演积极和具建设性的角色。”

李总理也指出，缅甸冲突对整个区域有外溢效应。在亚细安之外，亚细安的外部伙伴，包括缅甸的近邻和联合国，在帮助缅甸方面也可发挥重要作用。

亚细安领导人星期五下午发表一份声明，内容有关五点共识落实情况的检讨与决定。声明中提到，亚细安峰会和亚细安外长会议，仍然维持只能由缅甸非政治代表出席。亚细安领导人也委任亚细安协调理事会来进一步检讨缅甸在其他亚细安会议的代表。