96人因涉毒被捕 最小嫌犯仅14岁

（早报讯）中央肃毒局展开为期六天的全岛肃毒行动，共逮捕96名涉毒男女，起获黑市价近36万元的毒品，其中最小的嫌犯年仅14岁。

中央肃毒局星期五（11月11日）发文告说，当局在上个星期天（6日）至星期五（11日），在兀兰、芽笼和牛车水等地展开肃毒行动，逮捕了96人。

在星期二（8日）的其中一起行动中，执法人员突击立达路下段的一处住所，逮捕一名涉嫌贩毒的14岁男生，并在他的家中发现9克大麻和吸毒用具。

同天傍晚，执法人员在文礼通道逮捕了两名年龄分别为27岁和30岁的女子，并从27岁女子身上起获各种毒品。

执法人员将女子押送到附近的藏身处，在单位和附近的楼梯间起获冰毒、大麻、克他命、爱他死药丸、埃利敏5号（Erimin-5）药丸等各类毒品。

30岁女子的4岁女儿当时也在单位内，目前肃毒局已将孩子交由她的近亲照顾，以保障她的福利。

在全岛各地展开的行动中，肃毒局查获约146克海洛英、882克冰毒、3624克大麻、402克克他命、6克新化合致幻药（NPS）、243克爱他死药丸、685颗埃利敏5号药丸、219枚LSD（麦角酰二乙胺）邮票和23瓶疑含有羟基丁酸钠（GHB）的液体。这些毒品的黑市价约为35万9000元。

对所有嫌犯的调查，仍在进行中。