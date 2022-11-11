亚细安和中国启动自贸协定升级谈判

（早报讯）亚细安和中国星期五（11月11日）在第25届亚细安—中国峰会上，启动亚细安—中国自由贸易协定升级的谈判。

李显龙总理在峰会上发言时，对谈判的启动表示欢迎。

《联合早报》今年9月报道，亚细安和中国批准了一份针对提升亚细安与中国自贸协定3.0的联合可行性研究报告，为双方开始探讨提升亚细安—中国自由贸易区打下基础。

李总理星期五发言时说，亚细安和中国的关系在冠病疫情期间继续壮大，双方自2020年以来为彼此最大的贸易伙伴。中国也是第一个核准区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的亚细安自贸协定伙伴。

李总理认为，双方应进一步开放“亚细安—中国航空运输协定”的航空服务，来加强互联互通。新加坡也对中国有兴趣建立更牢固和互利的伙伴关系，包括在数码经济领域，表示欢迎。

他在峰会上还简要谈及国际和区域事态发展，提到了俄罗斯入侵乌克兰、南中国海和缅甸问题。

就乌克兰，李总理再次强调亚细安希望迅速、和平地解决这个冲突。在南中国海课题上，他则重申新加坡的一贯立场，以及我国坚定支持达成能保障各方权利和利益的《南中国海行为准则》。

至于缅甸问题，李总理说：“我们对中国在这个课题上与亚细安合作，表示欢迎，并且敦促缅甸军方落实五点共识，尤其是停止暴力和提供人道主义援助。”

去年是亚细安和中国建立对话关系30周年，双方将关系提升为全面战略伙伴关系。李总理在总结时说，亚细安和中国过去30年建立了牢固的友谊，以实质和多面向的合作为基础。他期待双方秉持互信和尊重，努力建立更牢固和互利的伙伴关系。