美国通胀缓和亚洲股市集体上扬

（早报讯）美国10月份的通货膨胀率达7.7％，比9月的8.2％有所缓和，也比市场预期的7.9％低，这个利好消息从美国隔夜股市延续到亚洲，带动星期五（11月11日）的亚洲股市龙腾虎跃，纷纷收高。

相较其他亚太股市，本地股市的升幅相对小，海峡时报指数上扬1.74％或55.15点，闭市报3228.33点。

香港引领这个区域股市的涨幅，闭市收高7.74％；上海和深圳则分别上涨1.69％和2.12％。首尔和台湾股市的涨幅是3.37％和3.73％；东京股市上扬2.98％，而悉尼股市则攀升2.86％。

有分析认为，最新的通胀数据对美联邦储备局的政策制定者而言是好消息，因为通胀率终于开始放缓，对今年六次激进的利率调升给出正面的反应。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说：“虽然星期四公布的消费者价格指数比预期低，显示利率调升开始奏效，不过，大家还是要切记这个水平仍比联储局的目标水平相去甚远，联储局的加息动作会持续，只是速度可能放缓。”

本地股市的上升股有443只；下跌股180只。全天的交易活跃，20亿1400万股转手，交易额达10亿9300万元。

成份股中上涨最多的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）跃升7.81％至1.38元；凯德综合商业信托（Capitaland Integrated Commercial Trust）上升7.37％至2.04元；丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）攀升6.62％至1.61元。

下跌股是怡和合发（Jardine C&C），下跌2.76％至30.25元；怡和控股（JMH）下滑0.80％至47.3美元；DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）下跌0.40％，收市报2.49美元。