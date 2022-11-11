51人坠假公务员骗局 损失至少330万元

（早报讯）今年10月以来，至少有51人坠入假冒政府官员或中国公务员的骗局，损失金额至少330万元。

新加坡警察部队星期五（11月11日）发文告提醒公众，警惕假冒政府官员或中国公务员的骗局。自10月以来，至少有51人受骗，涉及金额至少330万元，其中一名受害者的损失甚至高达70万元。

根据文告，骗子一般会先冒充银行职员，声称受害者的银行户头有问题或者涉嫌洗黑钱，接着把电话转接给假警员。

假警员会通过社交平台发送证件来证明自己的身份，并告诉受害者必须接受调查，并联系调查员。骗子一般还会发送一封带有新加坡警察部队标志的信件，要求受害者提供财务资料等信息。

骗子一般还会发送一封带有新加坡警察部队标志的信件，要求受害者提供财务资料等信息。（新加坡警察部队提供）

受害者联系假调查员后，会被要求提供个人资料，如身份证照片或银行户头资料。受害者随后会被指示把钱汇入一个“安全户头”，供警方调查。直到受害者通过官方途径联络银行或向警方查询时，才意识到自己受骗。

警方提醒，警员绝不会向公众索取银行户头、钱财或任何密码，也不会通过社交平台发送证件，要求公众透露财务资料。另外，若收到任何带有警方标志的信件，必须向相关部门核实信件的真实性。同时，公众应该避免向陌生人透露个人信息和银行资料，如一次性密码等。

公众可上网，或拨警方热线1800-255-0000求助。公众也可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网了解更多防范骗案信息。