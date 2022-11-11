20名本地杰出商业领袖在新书《20席对话》分享历程和心得

（早报讯）配合庆祝成立20周年，新加坡工商联合总会与未来经济委员会携手推出纪念特刊《20席对话》（20 Conversations），让来自各行各业的20名本地杰出商业领袖分享他们的历程和心得，以启发企业信心、激发变革和推动对新机遇的追求。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期五（11月11日）连同工商联合总会主席林明彦，在一项思想领导与联谊活动上为该书主持了推介仪式。

该书访问的商业领袖包括Grab集团首席运营官洪纪元（Alex Hungate）、联邦资本（Commonwealth Capital）创办人兼集团董事经理关国忠、新加坡航空（SIA）总裁吴俊鹏、能者快递（Ninja Van）联合创办人兼首席执行官黎常文和Doctor Anywhere创始人林伟文。

受访的还有女性商业领袖华与华总经理陈恬芬、新加坡航天与科技公司（SSTL）行政总裁陈淑婷和新报业媒体集团总裁张丽琳。

王瑞杰在文告中说，我国经济实力是建立在与商团和商会的互信和伙伴关系的基础上。在过去20年里，工商联合总会一直是我国经济转型之旅的重要合作伙伴。

“未来经济委员会衷心感谢工商联合总会发起这项《20席对话》的合作。我希望这本书能激励我们的商业领袖做得更多更好，进而启迪其他人。”

林明彦说，即使在全球暴发冠病疫情的情况下，新加坡商界仍表现出极大的韧性，并在不明朗的商业环境中继续蓬勃发展。“我很欣慰看到商界领袖大方地分享他们的历程，以激励新一代商界领袖和企业家。我希望这本《20席对话》能够为我国商界注入信心，鼓励他们即使面对不确定性和新出现的挑战，也要寻求新的增长机会。”