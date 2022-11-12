本地首个正能耗自然公园 射靶场废弃矿场打造为湿地

（早报讯）占地66公顷的射靶场自然公园经过三年修复后对外开放，是本地首个正能耗的自然公园。这片土地过去曾是甘榜和矿场，如今成为超过700种动植物的栖息地，为毗邻的武吉知马自然保护区提供缓冲地带。

射靶场自然公园（Rifle Range Nature Park）是中央自然公园网络内的第八个自然公园，位于武吉知马自然保护区南段。园内设有逾七公里的步道，还有高31米的瞭望台。

副总理兼财政部长黄循财星期六（11月12日）为射靶场自然公园主持开幕仪式。他致辞时说，新加坡土地有限，而且需要满足不同需求，在建造更多房屋及发展商业和工业区的同时，我国仍努力扩大绿地和绿色连道，保护自然保护区。

他指出，自然公园能作为自然保护区的缓冲地带，目前中央集水区和武吉知马自然保护区，加上八个自然公园共占地3500公顷，等于我国近5%的土地，但是绿化之路还未结束，我国会按照计划打造大自然中的城市。

中央自然公园网络以中央集水区和武吉知马两个自然保护区为中心，周围有八个占地共超过370公顷的自然公园。

设立自然公园的目的，是为了减少天然和人为因素对自然保护区造成的影响。也为公众提供另一个亲近自然的去处，分散访客，减少到访自然保护区的人流。

射靶场自然公园共装置116个太阳能板，每年预计可产约57兆瓦时的电力，多过公园运作所需，让公园成为本地首个正能耗自然公园。

过去为开采花岗岩的新成矿场，1998年停止运作。深55米，如今改造为淡水湿地，供动物和候鸟栖息，例如侏儒蜻蜓和黄小鹭。

黄循财和国家发展部长李智陞在射靶场自然公园内各种植了一棵树，纪念公园开幕。