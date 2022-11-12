李显龙总理吁“亚细安加三”加强供应链韧性 应对经济金融震荡

我国总理李显龙星期六上午（11月12日）在“亚细安加三”峰会上发言时，呼吁与会国家合力加强供应链韧性，以抵御经济和金融冲击。他强调，在面对增长放缓和通货膨胀与粮价上升时，这尤其重要。

李总理回顾，亚细安加三机制诞生于1997年的亚洲金融危机，那是本地区的一个转折点。“那次危机迫使我们共同努力，通过多边清迈倡议（Chiang Mai Initiative Multilateralisation ，简称CMIM）等举措，恢复市场信心和金融稳定。”

自此，亚细安加三平台继续产生切实的成果，以应对直接和紧迫的挑战。

他也指出，在冠病疫情期间，亚细安加三国家也迅速反应，并且是最早为亚细安冠病应对基金做出贡献的国际社会成员。

李显龙总理提出，亚细安加三可以在有用的基础上，加强供应链和建立韧性，例如利用亚细安与中日韩大米紧急储备（APTERR），在现今充满未知的时局确保粮食供应安全；通过多边清迈倡议强化区域金融安全网。

他也提到，亚细安加三可以利用成员国的专长，强化发现、预防和对抗未来公共卫生风险的能力，并且在数据化等新兴领域加强合作。

中国总理李克强则在“亚细安加三”峰会上说，亚细安加三能善用以往经验携手应对当前的国际粮食与能源挑战，并携手合作助力国际产业链、供应链的安全畅通稳定。（李健玮摄）

中国总理李克强则在“亚细安加三”峰会上说，亚细安加三能善用以往经验携手应对当前的国际粮食与能源挑战，并携手合作助力国际产业链、供应链的安全畅通稳定。

李克强说，亚细安加三携手共进25年，过程中成功应对了亚洲金融风暴，并为此进行了像粮食、金融等方面的储备与准备，这对于重振10+3国家的发展注入了信心。

他说，东亚已成为世界经济增长的一个重要的引擎，亚细安加三基本覆盖了东亚地区。“我们之间加强合作，不仅可以推动本国经济社会的发展，也有利于维护国际产业链、供应链的安全、畅通和稳定。”

李克强说，亚细安加三国家都重视到了在当前复杂的国际背景下，粮食和能源遇到了挑战，但以往的经验能协助13国携手去应对这些挑战，为世界经济复苏注入新的动力。

他也强调，和平稳定的局势为东亚成为世界的重要经济的引擎之一创造了良好的环境，“我们应当继续致力于维护地区的和平稳定，这是为了地区的发展、人民的福祉，也有利于世界的和平、稳定，发展与繁荣。”