亚细安与印度正式升级为全面战略伙伴

建立对话关系30年，亚细安和印度正式把关系升级为全面战略伙伴关系，双方希望加强贸易和投资流动，以及在智慧城市、网络安全、疫苗生产与分销等新领域合作。新加坡是现任亚细安—印度对话伙伴关系协调国。李显龙总理星期六（11月12日）在第19届亚细安—印度峰会上，宣布这项消息。代表印度出席峰会的是印度副总统贾格迪普·丹卡尔（Jagdeep Dhankhar）。

印度副总统贾格迪普·丹卡尔代表印度出席亚细安—印度峰会。（李健玮摄）

至此，与亚细安建立全面战略伙伴关系的国家增至三个，现有伙伴是澳大利亚和中国。美国预计也将升级为亚细安全面战略伙伴。

李总理在峰会发言时说，全面战略伙伴关系将成为亚细安和印度增进关系的坚实基础。他也简要地从四个方面展望双方合作的前景。

首先，印度在不断发展的区域架构中，支持亚细安核心地位和由亚细安主导的机制，亚细安珍视印度的支持。李总理说：“我们可以探讨亚细安印太展望和印度印太海洋倡议之间的务实合作。”

亚细安和印度也应助力更强劲的贸易和投资流动。《亚细安—印度产品贸易协定》的范围界定报告今年9月在亚细安—印度经济部长会议上获认可。亚细安对此表示欢迎，并期待评估工作早日完成。

此外，亚细安欢迎印度对区域互联互通的贡献，鼓励印度继续支持《2025年亚细安互联互通总体规划》，也期待印缅泰三边公路如期完工，并可能延伸至老挝、柬埔寨和越南。

亚细安和印度也应在新领域合作。李总理说，双方应借助亚细安智慧城市网络，建设坚韧、创新和紧密联系的社区；通过亚细安—新加坡网络安全卓越中心深化网络安全合作；以及加强公共卫生基础设施，在疫苗生产和分销上合作。

李总理也提到亚细安对缅甸局势深感关注，呼吁立即和完全落实缅甸军政府与亚细安达成的五点共识，也期望印度会继续支持亚细安通过五点共识，来推动符合缅甸人民利益的和平解决方案。

李总理也以新加坡总理的身份简短发言。李总理表示，新加坡强力欢迎印度与亚细安升级为全面战略伙伴关系。

他提到，印度在数码经济是领先者。“我们希望印度能与亚细安合作，满足对数码解决方案日益增长的需求。这包括寻找方法来鼓励安全和有保障的数据流动、确保人工智能应用合乎道德，以及加强网络安全和数码包容。”