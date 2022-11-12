亚细安与澳大利亚新西兰将升级自贸协定

亚细安与澳大利亚和新西兰正寻求升级自由贸易区协定，并使之成为亚细安首个承诺可持续发展的自贸协定。

李显龙总理星期六（11月12日）在亚细安—澳大利亚峰会说，冠病疫情再次展示了加强贸易联系在日益动荡的世界的重要性，货物和服务的自由流通对本区域的增长更至关重要。

他很高兴三方官员正在寻求升级亚细安—澳新自贸协定。

李总理说，对货物贸易和原产地规则有力的承诺，可以强化我们的供应链，并降低营商成本。各国国内更清晰的服务和投资条例，将让企业在探索新机遇时更有信心和把握。

亚细安—澳新自贸协定自2010年生效，免除了亚细安、澳大利亚和新西兰之间多达90％贸易商品的关税。

协定今年3月正式开启升级协商，以应对不断变化的全球商业与贸易情况。

李总理说，在这次升级中，亚细安首次就自贸协定作出可持续发展方面的承诺，重申各方为应对这个人类共同挑战的集体决心。

澳大利亚是亚细安首个对话伙伴，去年也率先成为亚细安第一个全面战略伙伴。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯在峰会上发言时说，澳大利亚致力于与亚细安合作，抓住过渡至净零排放所带来的机会，以避免气候变化危险。他表示，澳大利亚政府决心深化与东南亚之间的联系，这正是为什么他出任总理后第一个进行双边互访的国家，就是印度尼西亚。