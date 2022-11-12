活跃通勤巡逻小组易名和扩展计划 欢迎大众加入义工行列

（早报讯）活跃通勤巡逻小组今后将易名“活跃通勤社区大使”，同时欢迎公众包括团体和企业加入义工行列，提高大众对活跃通勤的意识，建立更安全、优雅的道路共享文化。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆，星期六（11月12日）为“活跃通勤社区大使”（Active Mobility Community Ambassadors）计划主持推介仪式。

陆路交通管理局在2016年推出的活跃通勤巡逻小组（Active Mobility Patrol）计划，旨在支持基层组织和非政府组织成立义工小组，在社区内进行巡逻，向公众宣导活跃通勤条例，以及如何安全地共享道路。

马炎庆说，这些努力提高了公众对活跃通勤条例的意识，也改善了本地的道路安全。迈向未来，活跃通勤社区大使计划欢迎大众，包括团体和企业加入行列。“如此一来，更多人能担任大使，为建立一个安全、优雅的道路共享文化尽一份力。”

所有满18岁的新加坡居民都能加入大使计划，若未满18岁，则要有成人陪伴。有兴趣加入计划的公众可上网（https://go.gov.sg/amca）报名。

公众要是想加入现有的活跃通勤社区大使小组，陆交局将协助他们与负责人接洽。陆交局也会和兴趣小组及企业合作，支持他们融入义工社群，定期地主办宣导活动。