王乙康：不会出现一窝蜂接种二价疫苗的情况

（早报讯）18岁及以上符合接种条件的公众已可接种冠病二价疫苗，不过卫生部长王乙康认为，这次不会出现一窝蜂接种的情况，估计需求会分散至少七到八个月。

王乙康星期六（11月12日）在兀兰星宇民众俱乐部出席社区活动，接受《联合早报》采访时指出，公众在完成基本接种程序后的五个月至一年就应接种一剂追加剂，然而有些人因为确诊冠病，所以会等一段时间才接种，因此不会赶着去接种二价疫苗，而是会分散在七至八个月的时间去接种。

卫生部早前宣布，年龄介于18岁至49岁的公众从星期一（7日）起，将分批受邀注射二价疫苗，其中40岁至49岁者会最早收到通知短信。

王乙康上个月指出，我国二度感染率为15%，也就是每100名病患中有15人会再次感染冠病。对于有些二度感染者可能不愿意接种二价疫苗，他说，每个人都会因各种原因选择接种或不愿意接种，卫生部所做的是确保我国有足够疫苗供应，并鼓励公众接种。

他呼吁感染冠病的公众，在确诊后的三个月或完成基本接种程序后的五个月接种二价疫苗，以更新疫苗的保护能力。

卫生部已从星期一起，不再公布每日新增的冠病病例数据，而着重在本土病例的七天移动平均数。

王乙康受询时指出，一些国家已完全停止公布疫情数据，但由于卫生部仍会继续将数据提交给世界卫生组织，供研究团队参考，因此会继续在网站公布每周数据。