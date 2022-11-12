美国与亚细安关系升级为全面战略伙伴

（早报讯）美国总统拜登亲身出席在柬埔寨金边举行的亚细安—美国峰会，并与亚细安共同宣布将双边关系升级为全面战略伙伴。

李显龙总理星期六（11月12日）在亚细安—美国峰会发言时说，亚细安感谢美国在忙于世界其他地区的众多事务时，仍持续关注本区域。

李总理说：“亚细安受益于美国在本区域的存在。同时，亚细安相信自己是美国的有用合作伙伴。”

李总理形容亚细安是充满活力和潜力巨大的区域，预料到2030年将成为全球第四大单一市场。亚细安有约6亿5000万人口，其中六成年龄在35岁以下，这个充满活力的劳动力队伍，为区域增长和创新提供动力。

亚细安在供应链韧性和数码化等课题上也进行实质的区域合作，并期待就亚细安数码经济框架协议启动谈判。

李总理说，亚细安—美国全面战略伙伴关系，为双方进一步深化合作奠定基础，其中一个可深化合作的领域是能源。

“我们欢迎美国在清洁能源研究和清洁能源在本区域的部署方面，与亚细安合作。”

李总理强调，亚细安在低碳能源解决方案和绿色能源基础设施等能源相关领域，能为美国公司提供很多商机。双方也可分享有关可再生能源部署和电网的知识。

新加坡和美国正在进行一项关于加强区域网络，以促进能源安全和电网韧性的可行性研究，朝着更好的能源一体化和发展亚细安电网迈出一步。

与此同时，本区域的进步需要稳定的全球地缘政治气候。李总理指出，俄罗斯入侵乌克兰带来很多不确定因素，亚细安和美国一样，希望迅速与和平地解决冲突。

李显龙也在这场亚细安—美国峰会上指出，中美关系是世界上最重要的双边关系，影响到本区域的和平稳定。近期中美紧张在多个领域，包括在台湾问题上加剧。

李总理说，包括新加坡在内的本区域国家，都希望与华盛顿和北京都保持良好关系。“我们希望美国能与中国合作管控紧张局势，在最高级别建立互信，并达成某种权宜妥协（modus vivendi）。”

美国前总统特朗普自2017年前往菲律宾出席亚细安—美国峰会以后，就没有再来到本区域出席亚细安峰会。拜登就任美国总统后，也因疫情缘故只通过视讯参与，今年5月则是在华盛顿出席亚细安—美国特别峰会。这是拜登总统上任来，首次来到本区域出席亚细安峰会。