汤东线第三阶段通车首日运作顺利 不少公众搭地铁出游

（早报讯）汤申居民吴容彦和家人星期天（11月13日）早上乘搭汤申—东海岸地铁线到滨海湾花园游玩，之后再搭同一条地铁线到麦士威站，步行到附近的小贩中心享用午餐。

这是他们一家四口在许久后一起搭地铁出游。随着汤东线第三阶段启用，公众往返北部和中部时会更加便利，还能节省乘车时间。

第三阶段11个地铁站星期天正式通车，首班列车早上约6时25分从滨海湾花园站开往兀兰方向。整条地铁线运作大致顺畅，列车间隔时间为约六分钟。

由于通车首日是周末，乘客主要搭车前往乌节、大世界或滨海湾花园一带购物或游玩，包括吴容彦（36岁，人力资源经理）和她的丈夫、一岁女儿和母亲。她受访时说，虽然住家离汤申上段站不远，但因当时这条地铁线只有好几个站启用，因此一家人较少乘搭。

“第三阶段沿线的景点和餐饮选择相当多，尤其是滨海湾花园，很适合有年幼孩童和年长父母的家庭。有了这条地铁线，我们应该会更常出来走走。”

卫生部长王乙康和同为三巴旺集选区议员的傅丽珊和维凯星期天早上和约100名北部居民乘搭这条地铁线。众人从兀兰南站出发，一路搭到麦士威站下车。

维凯受访时说，如今有两条从北部通往市区的地铁线，这为三巴旺和海军部一带的居民带来更多便利设施，在市中心上班的公众也会更加便利。此外，汤东线也有助于承担南北线部分乘客量。“有了更多路线选项，相信这也会鼓励更多人放弃拥车，改搭公共交通。”