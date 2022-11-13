赡养父母法令工作小组提四大建议 满足年长者需求同时保护子女

（早报讯）曾虐待、忽视或遗弃孩子的家长，日后或须先征得赡养父母仲裁庭的同意，才能要求与孩子进行调解，向他们索取赡养费。仲裁庭也能在申请者子女不必作出回应的情况下，直接驳回对方的申请，避免子女在过程中重述不愉快的往事，承受不必要的痛苦。

此外，染上毒瘾或嗜赌成性的家长，日后也可能须先接受辅导解决成瘾问题，才能获取赡养费。赡养父母总监也能强制规定福利院贫困长者的子女进行调解，供养陷入困境的父母。

这些都是赡养父母法令检讨工作小组提出的建议。这个由九名议员去年10月成立的小组，希望通过四大建议进一步完善法令，在满足年长者需求的同时，保护他们的子女。小组会在11月14日至12月9日展开公共咨询，邀请公众就相关建议提出意见。

1996年6月生效的赡养父母法令旨在为无法自行负担基本生活费的年长者，提供向子女索讨赡养费的法律途径。法令上一次提出修正是在2010年，当时规定年迈父母向子女索讨赡养费，须先到赡养父母总监处接受调解，若不成功，才能通过赡养父母仲裁庭追讨赡养费。

工作小组这次同加强家庭及婚姻关系行动联盟举办了11场小组讨论，向200多名各阶层的民众、自助团体及社会支援机构代表、调解员和律师收集意见。小组也展开1000人调查，并咨询赡养父母总监及赡养父母仲裁庭主席和成员的看法。

两度领导工作小组检讨工作的主席谢健平日前在记者会上指出，几乎所有参与者和受访者都认为父母要尽心尽力养育子女，孩子长大后理应也要报答养育之恩。不过好些人担心赡养父母法令会被滥用，因此小组提出四大建议，通过更严厉的措施保护孩子免受伤害，同时赋予赡养父母总监和赡养父母仲裁庭更大的权力，保护弱势年长者。

也是马林百列集选区议员的谢健平说：“我们需要在这两者之间取得恰当的平衡……这也是我们拟定建议时遵守的指指导原则。”