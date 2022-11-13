赡养父母法令工作小组提四大建议 满足年长者需求同时保护子女

文 /
李思敏

发布 / 2022年11月13日 3:00 PM

两度领导赡养父母法令工作小组检讨工作的主席谢健平日前在记者会上指出，小组提出四大建议， 通过更严厉的措施保护孩子免受伤害， 同时赋予赡养父母总监和赡养父母仲裁庭更大的权力， 保护弱势年长者。（李冠卫摄）
两度领导赡养父母法令工作小组检讨工作的主席谢健平日前在记者会上指出，小组提出四大建议， 通过更严厉的措施保护孩子免受伤害， 同时赋予赡养父母总监和赡养父母仲裁庭更大的权力， 保护弱势年长者。（李冠卫摄）

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（早报讯）曾虐待、忽视或遗弃孩子的家长，日后或须先征得赡养父母仲裁庭的同意，才能要求与孩子进行调解，向他们索取赡养费。仲裁庭也能在申请者子女不必作出回应的情况下，直接驳回对方的申请，避免子女在过程中重述不愉快的往事，承受不必要的痛苦。

此外，染上毒瘾或嗜赌成性的家长，日后也可能须先接受辅导解决成瘾问题，才能获取赡养费。赡养父母总监也能强制规定福利院贫困长者的子女进行调解，供养陷入困境的父母。

这些都是赡养父母法令检讨工作小组提出的建议。这个由九名议员去年10月成立的小组，希望通过四大建议进一步完善法令，在满足年长者需求的同时，保护他们的子女。小组会在11月14日至12月9日展开公共咨询，邀请公众就相关建议提出意见。

1996年6月生效的赡养父母法令旨在为无法自行负担基本生活费的年长者，提供向子女索讨赡养费的法律途径。法令上一次提出修正是在2010年，当时规定年迈父母向子女索讨赡养费，须先到赡养父母总监处接受调解，若不成功，才能通过赡养父母仲裁庭追讨赡养费。

工作小组这次同加强家庭及婚姻关系行动联盟举办了11场小组讨论，向200多名各阶层的民众、自助团体及社会支援机构代表、调解员和律师收集意见。小组也展开1000人调查，并咨询赡养父母总监及赡养父母仲裁庭主席和成员的看法。

两度领导工作小组检讨工作的主席谢健平日前在记者会上指出，几乎所有参与者和受访者都认为父母要尽心尽力养育子女，孩子长大后理应也要报答养育之恩。不过好些人担心赡养父母法令会被滥用，因此小组提出四大建议，通过更严厉的措施保护孩子免受伤害，同时赋予赡养父母总监和赡养父母仲裁庭更大的权力，保护弱势年长者。

也是马林百列集选区议员的谢健平说：“我们需要在这两者之间取得恰当的平衡……这也是我们拟定建议时遵守的指指导原则。”

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