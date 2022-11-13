义顺南推出一站式看护者资源中心等援助项目 为看护者减轻负担

（早报讯）义顺南设立一站式看护者资源中心，集合社区资源为看护者提供援助，以减轻他们的负担。除了提供面对面咨询，中心也会开办看护技能培训等课程。中心明年初正式开幕，头一年预计可让超过60名看护者受惠。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期天（11月13日）到义顺南区展开冠病疫情以来第二场部长走访选区活动。

王瑞杰在负责义顺南事务的义顺集选区议员陈浍敏陪同下，了解区内为看护者、年长者及弱势群体提供的多项援助项目。他探访位于义顺81街第839座组屋的看护者资源中心时，也聆听了中心为看护者举办的一场小组讨论会。

王瑞杰在活动结束后发布脸书贴文，表扬陈浍敏和基层团队为有需要居民所提供的援助。

“同许多居民交流后，很明显能看出，陈浍敏与团队服务和帮助弱势群体所付出的努力，让她赢得居民的爱戴。很欣慰看到居民、义工和社区伙伴以不同方式回馈社会，包括为看护者提供支援以及推动环保工作。”

陈浍敏接受媒体访问时说，基层与居民展开小组讨论后，发现区内有不少夹心层和多代同堂家庭，许多年轻夫妻必须兼顾工作和照顾家中老小的责任。基层组织决定推出一系列援助项目，希望帮助他们减轻负担。

看护者资源中心是义顺南基层组织和慈善团体SG Assist联合设立，预计明年2月正式开幕。中心持续在展开小组讨论，进一步了解看护者需要哪些服务。

不少看护者反馈，照顾粪尿失禁病人所需的成人纸尿片是一大经济负担。基层组织也与慈善团体Go With The Motion合作，推出一项成人纸尿片捐赠计划，鼓励居民购买纸尿片捐赠给有需要的低收入者。计划下月起每月为有需要年长者供应纸尿片，下来一年预计可让100名年长者受益。

此外，义顺南去年也设立非营利组织RISE Community，专为弱势男性居民提供援助，提升他们就业技能和身心健康。