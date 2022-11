易华仁：各国须坚持合作以应对经济挑战

(早报讯)全球经济正面临前所未有的挑战,各国政府和商界须加强合作,继续推动全球化,促进贸易。

主管贸易关系的交通部长易华仁在星期日(11月13日)举行的第17届《德国经贸亚太会议》开幕礼的三方对话会上说,新加坡的重点是拓宽连通性和深化经济联系。面对目前的挑战,不可避免地迫使一些国家开始内视,但正因如此,更需要政治领导和勇气抵御这个趋势,继续推进全球经济一体化。唯有如此,才能确保有坚实的供应链以承受任何的外来经济冲击,并创造就业机会。

易华仁说:“通过区域双边贸易协议,德国和中东欧的大小企业正在我们的区域探索机会,尤其是可持续性和创新主题,这将是我们重要的推动力。”

德国副总理兼经济事务与气候行动部长哈贝克在对话会上说:“目前德国和欧洲面对的最大挑战是能源安全问题。解决能源供应问题,拉低能源价格是首要工作。”

哈贝克指出,在以往,市场是最有效的工具并决定一切。如今,因为政治因素的介入,最有效的生产方式可能反而导致对单一供应链过于依赖的局面,造成供应链不稳定。

德国经贸亚太会议由德国亚太商会(German Asia-Pacific Business Association)、德国经济事务与气候行动部(German Ministry of Economics and Climate Action)以及德国亚太工商总会 (German Chambers of Commerce Abroad in Asia-Pacific)联合主办。

亚太区是德国企业在欧洲以外最重要的区域。根据联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade)的资料,亚太区占2021年德国出口的15%,出口额同比增加6%。德国到亚太区的出口已经超越冠病疫情前,2021年的出口额比2019年增加9%;亚太区对德国的出口更是大幅增长24%。