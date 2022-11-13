李显龙总理：亚细安须有效合作才能保持核心地位

（早报讯）亚细安成员国之间必须能有效地相互合作，否则将无法维持亚细安的核心地位，也不会对合作伙伴有价值。

过去三天在柬埔寨金边出席亚细安峰会及东亚合作领导人系列会议的李显龙总理，星期天（11月13日）接受随行新加坡媒体访问时，总结了此次峰会的成果。

这是自2020年冠病疫情暴发以来，亚细安峰会及系列会议首次以实体方式举行。李总理说，过去两年，亚细安领导人都在线上会面，虽然合作仍在继续，但要解决真正棘手的问题，必须面对面接触、谈判、磋商，最终达成结论。

他指出，这次亚细安峰会需要处理缅甸局势问题和东帝汶加入亚细安的申请，亚细安成员国也在讨论扩大与深化合作，面对面的会议非常有用。

李显龙解释说：“这是因为，除非亚细安成员国能有效地相互合作，否则我们将无法维持亚细安的核心地位，也不会对我们的伙伴有价值。”

缅甸这次并未派代表出席会议，但其余九个成员国仍在上述课题上达成协议。

这次峰会上，美国和印度与亚细安的关系也升级为全面战略伙伴，亚细安与澳大利亚和新西兰的自由贸易区协定也升级。此外，亚细安—中国自贸协定的升级谈判也启动。

李总理说，这些实质和具体的计划，都能让亚细安对成员国和合作伙伴更有价值。

我国贸工部同日发文告说明，李显龙总理与有关各国领导人和部长星期天在峰会上宣布，亚细安、澳洲和新西兰已大体完成三方自贸区协定的升级谈判，以确保协定维持高质量、能快速应对新挑战，并对企业保持有效性。

贸工部长颜金勇说，升级后的亚细安—澳新协定就必要物资的供应链韧性、可持续性、原产地规则，以及改善电商等领域，制定了新条规，这能进一步为我国企业、尤其是中小企业和人民，打开新机遇。