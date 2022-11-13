中国寻求加入CPTPP 须与各别成员接触协商解决问题

（早报讯）中国要加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），必须获得CPTPP所有现有成员一致同意。中国需与CPTPP成员各别接触和对话，解决他们与各别成员之间可能存在的任何问题。

李显龙总理星期天（11月13日）结束金边访问，回答随行新加坡媒体有关中国加入CPTPP的申请结果时说，结果尚未出炉。CPTPP的设计是一项开放和包容的协议，欢迎任何一方表达想加入的意愿。“但当然，要加入CPTPP是有程序，有规则和条例的，这些都在CPTPP协议中有清楚的说明。”

中国外交部早前就中国总理李克强与李显龙总理的会面发声明，声明中提到新加坡支持中国加入CPTPP。李总理说，新加坡原则上支持中国加入CPTPP的意愿。“当然，中国必须达到CPTPP所有成员须达到的高标准，而这是中国和CPTPP所有成员之间必须确立和处理的。”

这是因为，所有有关加入CPTPP的事宜，决定是由CPTPP所有成员达成共识后作出的，特别是启动加入CPTPP程序的正式决定，取决于伙伴之间的共识。

李总理说明，中国要与CPTPP成员各别地接触和交谈，解决他们与这些国家之间可能存在的任何问题。他也提到，从新闻报章报道中就能知道中国与一些CPTPP国家存在问题。

只有当中国完成上述程序，才能往前进一步。新加坡今年担任CPTPP轮值主席国。李总理说，身为主席国的新加坡将客观公正地扮演好角色，履行主席国的职责。

李总理说：“这是一贯的做法，也是我国的公开立场。我已经重申过数次。我在会见李克强总理时，也再次向他解释了这一点。”