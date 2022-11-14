本地股市星期一早盘大涨46.88点

（早报讯）美国通胀指数好于预期、中国疫情放宽以及空头回补，推动海指连续大幅攀升。

本地股市星期一（11月14日）高开高走，截至中午12时，新加坡海峡时报指数大涨46.88点或1.45%，报3275.21点，盘中最高点是3278.99点，最低点3226.83点。

其他亚太地区股市涨多跌少，香港股市大涨3.23%，涨幅领先区域股市；台湾和上海股市分别上涨1.4%和0.75%；深圳和首尔也各涨0.49%至0.21%；东京和悉尼股市则分别下滑3.15点和0.84%。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》采访时说，出乎意料的美国通胀指数，让市场预计美国联邦调查局将可能放缓加息步伐。而中国疫情管控放松以及空头急于回补，让之前严重超卖的股票持续强势反弹。对于海指本周走势，他认为，指数反弹的阻力位在3300点左右。市场是否真的能由熊转牛还有待观察。如果之后指数能站稳3150点的话，那可能会有契机。

韩巍博士指出，加息放缓有利于科技股减少融资成本，利好于科技板块的反弹。不过，由于这两天科技板块反弹过猛，超买情况已经显现，投资者还需谨慎买入。

摩根士丹利驻香港策略师王滢和她的团队在星期天（13日）的一份报告中说，虽然新的疫情管控措施预示着中国政府可能会加大开放力度并最终重新开放，但是未来三到六个月对政策的实施仍是关键。

海指成份股有涨无跌，27只上涨，三只持平。

领涨的是怡和控股（Jardine Matheson）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），分别起4.31%至49.34美元，以及起4.24%至1.72元。

活跃股方面，欧圣集团（Oceanus）和胜科海事（Sembcorp Marine）居前，成交量分别为1亿5074股和6199万股，前者价格无变动，后者跌0.75%。

此外，益资源（First Resources）盘前公布的第三季业绩突出，受益于印尼政府放松出口管制，集团的息税折摊前盈利（EBITDA）和净利同比分别大涨47.5%和120.1%，达1亿6040万元和1亿1630万元。推动益资源股价上涨10.53%至1.68元。