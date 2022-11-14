SMRT“为希望打卡”计划 让乘客“打卡”为总统挑战捐款

（早报讯）公众即日起至年底途经10个地铁站与巴士转换站时，可通过“打卡”的方式为总统挑战捐款，为改善低收入群体的生活贡献一分力。

SMRT星期一（11月14日）推出2022年“为希望打卡”（Tap for Hope）计划，在八个地铁站和两个巴士转换站特别设置捐款区并安装阅卡器，从即日起至12月31日让乘客“免接触式”捐款。乘客只需使用易通卡（Ez-Link）或可穿戴易通卡在阅卡器上“打卡”一次，便可为总统挑战2022捐献2元；使用“新便利”（Simply Go）银行卡的乘客则可通过扫描捐款区的二维码捐款。

设有捐款区的10个地点是地跌环线的碧山站、港湾站、巴耶利峇站及实龙岗站；东西线的武吉士站、政府大厦站及裕廊东站；南北线的政府大厦站、裕廊东站及兀兰站，以及蔡厝港巴士转换站和兀兰综合交通中心。其中，政府大厦转换站的捐款区将于12月30日提前关闭。

交通部兼财政部高级政务部长徐芳达星期一早上10时前往碧山地铁站“打卡”，率先为计划捐款。

这项计划所筹得的款项将捐赠给以“支持低收入家庭”为主题的总统挑战2022，预计有82个机构将从中受惠，包括儿童、青年与家庭服务、医疗保健、残疾、乐龄、心理健康或康复计划等服务机构。

SMRT今年1月15日推出为期六个星期的2021年“为希望打卡”计划，共为总统挑战2021的93个受益机构筹集超过4万元。