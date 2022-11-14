义顺三车连环撞 三名男女送院

（早报讯）义顺地铁站附近路段发生三车连环撞车祸，三人受伤送院。

这起事故发生在星期天（11月13日）晚上约11时25分，地点是义顺2道与5道的交界处，靠近义顺地铁站。

记者接获读者通报后赶往现场，发现一辆涉事的白色汽车疑撞毁路中央的栏杆，冲入反方向车道与一辆蓝色汽车相撞，两车停在路中央，另一辆涉事的黑色汽车则停在前方五米左右的斑马线处。

附近居民陈先生（67岁）受访时说，事发时听到刺耳的刹车声，随即传来撞车巨响。

据观察，现场有多名公众围观，涉及车祸的驾驶者与乘客也在场，几名交警正对几人进行问话，也有交警在场展开调查。

据观察，涉事白色汽车的右车身严重凹陷，右车头也毁坏不堪，保险杠脱落翘起，而与它相撞的蓝色汽车损毁程度则较小，部分车头凹陷。被白色汽车撞倒的栏杆飞散在四周，满地都是车子的碎片，现场一片狼藉。

另一辆停在斑马线的黑色汽车则是右车头损毁，外层铁皮脱落，露出内部零件，可见撞击力不小。

涉事的驾驶者与乘客都拒绝受访。期间，记者目睹白色汽车的驾驶者和乘客，以及蓝色汽车的驾驶者，分别上了救护车，送院救治。

警方与民防部队受询时证实这起车祸发生。白色汽车的46岁男驾驶者与71岁女乘客，以及蓝色汽车的64岁女驾驶者在意识清醒下，由民防部队送往邱德拔医院接受治疗。调查仍在进行中。