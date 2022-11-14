金管局：FTX.com在新加坡无业务无执照 也不是豁免机构

（早报讯）日前陷入破产危机的加密货币平台FTX.com在新加坡没有业务，没有获得执照，也不是付款服务法令下的一家豁免机构。

但是，本地投资者要通过这类海外投资平台进行投资，有关当局无法阻止。

新加坡金融管理局星期一（11月14日）首次针对FTX事件对媒体询问做出上述回应，并说：“金管局经常提醒公众，和无执照的个体打交道有风险。”

FTX旗下个体Quoine是本地付款服务法令下的一家豁免机构。FTX今年4月完成收购日本加密货币交易平台Liquid，Quonine是Liquid旗下的个体，当时已经向金管局提出执照申请，是一家豁免机构。金管局说，这项申请仍在评估过程中，并会考虑到近期的事态发展。

针对FTX.com的新加坡用户为何没有转移到这家新加坡公司，金管局解释说，FTX.com和Quoine是分开的法律个体，新加坡投资者的资金并不归在Quoine下，当局也没要求FTX.com把新加坡用户转移过去。

金管局再次提醒说，本地付款服务法令监管的是洗黑钱和恐怖融资风险以及科技风险，而不是机构的安全和稳健。“他们（这些机构）不需要满足以风险为基础的资金或流动性要求，也不受规定要保障顾客资金或数码代币，免受破产风险影响。这和大多数司法管辖区的做法相似。这也是为何金管局从2017年开始就不断提醒公众，交易加密货币非常危险。”