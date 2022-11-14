黄循财：勿采取可能导致全球更加分裂的行动

（早报讯）中美关系恶化引发全球经济脱钩的风险。新加坡支持全球经济朝更多元化和更坚韧的方向发展，但副总理兼财政部长黄循财提醒，任何一方如果采取任何可能导致全球更加分裂的行动，所有人的处境将更糟糕。

地缘政治竞争和战略信任的削弱正迅速重塑全世界。在欧洲有俄罗斯和乌克兰的战争，中美紧张关系加剧，亚洲也正在面对一个更加复杂和不可预测的未来。

黄循财指出，与前苏联的关系不同，美国和中国在经济上更加相互依赖。“不幸的是，这些联系并没有阻止关系恶化。而且矛盾的是，它甚至可能使紧张局势加剧，甚至变得更加危险。”

黄循财星期一（11月14日）在第17届德国经贸亚太会议发表主题演讲时说，很难想象中美如何能在经济上完全脱钩。即使在技术领域有选择地脱钩也不容易，它将对全球经济产生破坏性的影响。

“因此，从新加坡的角度来看，我们鼓励更多元化和打造更坚韧的经济，但我们会告诫不要采取会导致全球走向一个更加分裂或‘巴尔干化’的行动，因为这将导致所有人的情况变得更糟。”

黄循财也提醒，在亚洲有许多可能爆发冲突的热点，很容易发生误判，这不仅仅是在台湾海峡，还有南中国海和朝鲜半岛。

这些事件的发展将对世界上所有人产生深远影响。尤其像德国和新加坡这样的国家，都是出口导向型经济体，长期以来在自由贸易和基于规则的国际秩序下茁壮成长。

德国总理朔尔茨在同场发表演讲时也强调，努力实现区域之间更多的自由贸易非常重要。“我们都感受到地缘政治的变化。这场针对乌克兰的残酷战争在地理上可能很遥远，但它所引发的后果，包括能源短缺和通货膨胀是全球都能感受到的。”