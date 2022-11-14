六个地点共九个时段ERP收费将调高一元

（早报讯）六个地点共九个时段的车速没有达到最佳车速范围，导致快速公路一些路段塞车。有鉴于此，这些地点和时段的公路电子收费将调高一元。

陆路交通管理局星期一（11月14日）发文告说，最新一轮的公路电子收费检讨工作已完成。根据10月的交通情况观察，陆交局发现快速公路不同路段出现塞车，并评估六个地点共九个时段的公路电子收费（ERP）须调高一元，因为它们的车速未达到最佳车速范围。

其中，三个地点共五个时段的ERP将从11月19日起调高一元。受影响的地点和时段是：

往泛岛快速公路（PIE）樟宜方向和实龙岗路的南向中央快速公路（CTE）辅路闸门（早上8时至8时30分；8时30分至9时）

PIE往加冷峇鲁和明地迷亚路支路的两个闸门（早上8时30分至9时；9时至9时30分）

往东海岸公园大道（ECP）方向的加冷—巴耶利峇快速公路（KPE）、过了德福立交桥（Defu Flyover）的闸门（早上8时30分至9时）

另三个地点共四个时段的ERP则会在12月学校假期后，即2023年1月3日起才调高一元。这些地点和时段是：

亚逸拉惹快速公路（AYE）在亚历山大路前、往市区方向的闸门（早上8时至8时30分；8时30分至9时）

AYE过了裕廊镇大会堂往市区方向的三个闸门（早上7时30分至8时）

PIE进入亚当路和快乐山路的两个闸门（早上7时30分至8时）

陆交局也宣布，11月19日至2023年1月2日的学校假期间，四个地点七个时段的ERP将调低收费一元。它们是：

AYE在亚历山大路前、往市区方向的闸门（早上9时至9时30分）

南向CTE、布莱德路前的闸门（早上7时至7时30分；7时30分至8时；8时至8时30分）

CTE在布莱德路之后的南向路段，及PIE支路、转入CTE南向路段的四个闸门（早上7时30分至8时；8时至8时30分）

往ECP方向的KPE、过了德福立交桥的闸门（早上7时30分至8时）

陆交局会继续密切观察车速和道路拥堵情况，评估是否需进一步调整公路电子收费。