资媒局首次公布电信业者的服务素质数据

（早报讯）今年8月和9月，本地电信业者中接获最多有关订户投诉流动电信服务的是VIVIFI和CMLink，每一万名订户中，分别有42起及19起投诉。不过它们解决投诉的速度还令人满意，平均约八成的投诉能在五天内解决。

相反的，投诉案例平均不超过两起的SIMBA，却有超过一半的投诉案例需花两个星期或更长的时间才能解决，而且SIMBA电话热线或在线聊天的平均等候时间长达15分钟。

资讯通信媒体发展局星期一（11月14日）第一次在网站公布有关电信业者的服务素质数据。凡拥有至少两万名订户的大型业者，须向资媒局呈报收到多少投诉、解决投诉所需的时间，以及电话热线和在线聊天的平均等候时间，让有意签约的消费者参考，同时鼓励业者改善服务素质。

数据显示，接获最少流动电信服务订户投诉的是新电信，之后的两家电信业者分别是Zero1和MyRepublic，每一万名订户，三家业者平均都少过一起投诉。

在宽带网络服务方面，星和的订户投诉最多，每一万名订户，两个月总和超过13起。其余四家业者MyRepublic、第一通、新电信和ViewQwest则平均不超过一起。尽管如此，星和在处理投诉的表现却是最好的，超过94%能在五天内解决。ViewQwest则需超过两个星期来解决投诉。

不论是宽带网络服务或固定线路电信服务，第一通的电话热线或在线聊天等候时间最长，两个月的月均等候时间都超过五分钟。

有兴趣了解报告详细内容，可到资媒局官网查询。