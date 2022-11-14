新加坡和巴布亚新几内亚合作发展碳市场

（早报讯）新加坡和巴布亚新几内亚签署谅解备忘录，共同发展碳市场。

永续发展与环境部长傅海燕星期一（11月14日）在埃及沙姆沙伊赫举办的第27届联合国气候变化大会（COP27）场边，与巴布亚新几内亚环境保护和气候变化部长西蒙·基勒帕（Simon Kilepa）签署上述谅解备忘录。

计划下，新加坡和巴布亚新几内亚将努力达成一份执行协定，就碳信用转让和相关调整事项制定双边框架，内容将和《巴黎协定》第六条有关国际碳交易市场细则一致。

两国也会合作发掘对双方有利、并遵循《巴黎协定》第六条的碳信用项目，协助两国达成各自定下的国家自主贡献。

永续发展与环境部星期一发文告说，新加坡承诺确保碳市场完整、有素质和透明。这包括有健全和独立会计，及避免碳信用重复计算等。新加坡和巴布亚新几内亚的合作计划将优先考虑可持续发展和利于当地社群和经济的益处。

傅海燕说，上述谅解备忘录强调了新加坡和巴布亚新几内亚在推进可持续发展的共同承诺。这些年来，碳市场的发展包括《巴黎协定》第六条敲定和气候行动数据信托等措施的推出，让我国有信心在扩大碳市场规模的当儿，也能维护环境完整性和透明。

“我们相信，像新加坡和巴布亚新几内亚这类国际合作，对加速全球气候行动，实现《巴黎协定》目标至关重要。”